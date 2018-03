Qui a tenté d'assassiner la jeune scientifique ?

Rouletabille – Le mystère de la chambre jaune

Une adaptation fidèle du célèbre roman écrit par Gaston Leroux dans lequel le jeune reporter, Joseph Rouletabille, mène sa première enquête. Le professeur Stangerson et sa fille Mathilde vivent au château du Glandier, où ils poursuivent des recherches scientifiques. Une nuit, Mathilde échappe de justesse à une tentative d'assassinat dans sa chambre jaune, pourtant fermée de l'intérieur. Rouletabille et son ami Sainclair se rendent sur les lieux, ils vont, au terme d'une enquête périlleuse, élucider " Le mystère de la chambre jaune " (Texte de l’éditeur)

Ce qu’on en pense :

Y-a-t-il plus classique polar que ce Mystère de la chambre jaune ? Sorte de roman fondateur du genre, il a été adapté au cinéma - cinq fois, tout de même -, en radio, en télé, en BD - 3 fois déjà. On ne peut donc pas dire que cet album, presque trop fidèle au texte et à l’esprit de Gaston Leroux, le père littéraire d'Arsène Lupin, avec son lot de rebondissements et de déguisements, apporte une réelle surprise ou une relecture de l’œuvre. Pour autant, c’est bien fait, très correctement dessiné et adapté. Reste que l’ensemble a vieilli: à l’époque des analyses d’ADN et des techniques modernes de police, cette enquête a tout de même un petit parfum de poussière à défaut d’avoir celui de la Dame en Noir.

Pour amateur de roman à l’ancienne, donc.

TITRE : Rouletabille – Le mystère de la chambre jaune

AUTEURS : Slavković (D), Gaudin (S) et Odone (C) d’après Gaston Leroux

EDITEUR : Soleil

GENRE : "Je n'aime point les journalistes. Ce sont des esprits brouillons et entreprenants qu'il faut fuir comme la peste."

Denis MARC