Quand la bande dessinée devient un objet à collectionner

Milo Manara, à la Galerie Huberty Breyne, à Bruxelles. - Depuis un demi-siècle, Milo Manara... Milo Manara, un maître de la bande dessinée érotique, expose à la Galerie Huberty Breyne à Bruxelles jusqu’au 28 août. Depuis un demi-siècle, le dessinateur donne une image fantasmée de la femme. « Le déclic » a lieu en 1967. Il découvre la bande dessinée pour adultes, Barbarella de Jean-Claude Forest. Le personnage de Barbarella était inspiré par la plastique de Brigitte Bardot. Depuis, l’obsessionnel Manara poursuit scandaleusement, oserait-on paraphraser Verlaine, un rêve étrange et pénétrant … Il expose des dessins récents à la galerie Huberty Breyne. Des infirmières en temps de Covid sont chastement représentées. Un clin d’œil à La Naissance de Vénus de Botticelli rappelle la formation classique de Manara. Toutefois, l’image d’une femme sensuelle, aguicheuse et coquine réapparaît quand on prononce le nom de Milo Manara. Milo Manara au micro de Pascal Goffaux.