Puisqu'il faut des hommes ou " TSPT et résilience "

Il y a peu de BD consacrées à la guerre d’Algérie, il fallut attendre 1982 pour voir apparaître la première puis la consécration du diptyque Azrayen’de Giroud et Lax en 1986 pour libérer la parole sur une sale guerre dont personne n’était très fier.

Pelaez au scénario et Pinel au dessin décrivent le conflit franco-algérien sous l’angle du retour au pays d’un jeune fils de paysan parti s’engager et qui se retrouve seul face à l’hostilité des siens et des habitants de son village. Mais derrière le masque du bureaucrate planqué se cachent les mystères de son départ et des événements vécus dans le bled. C’est la problématique du trouble du stress post-traumatique que les auteurs abordent en réalité au travers du personnage de Joseph. Un trouble tardivement reconnu par les armées du monde entier qui valut à un grand nombre de soldats d’être fusillés pour lâcheté présumée.

Porté par un impeccable dessin aux teintes pâles et aux traits fins, l’ensemble se dévore d’une traite comme un bon suspense grâce à un scénario sans faille.

TITRE : Puisqu’il faut des hommes

AUTEURS : Pinel (D) et Pelaez (S)

EDITEUR : Bamboo / Grand Angle

Cotation Mon Petit Neuvième : 4,5 / 5

Denis MARC