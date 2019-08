Pour ses 60 ans, Astérix s'expose à la BnF

Bande-annonce : exposition "Astérix à la BnF !" - 28/08/2019 Exposition présentée du 16 octobre 2013 au 26 janvier 2014 – Bibliothèque nationale de France | François-Mitterrand / Grande Galerie La Bibliothèque nationale de France consacre une exposition à la célèbre bande dessinée savourée depuis plus de 50 ans par petits et grands. Embrassant l’œuvre dans sa genèse, son univers, sa dimension phénoménale et son universalité, cette rétrospective propose un voyage aux sources, une immersion dans le monde des irréductibles Gaulois et une analyse de la potion qui fait le succès pérenne de leurs aventures. Plus d'informations : http://bit.ly/1oyOzzK Consulter l'exposition virtuelle sur les Maîtres de la BD européenne : http://bit.ly/1S9phQV