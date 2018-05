Pour leurs 60 ans, les Schtroumpfs proposent de devenir l'un des leurs

Du 9 juin au 2 septembre 2018, les Schtroumpfs élisent domicile au Brussels Expo pour célébrer leur 60e anniversaire. L'occasion pour tous les fans des petits personnages bleus de devenir de véritables Schtroumpfs.

Voilà près de 60 ans que Pierre Culliford, alias Peyo, donnait naissance à de petits êtres bleus dans le journal de Spirou. Aujourd'hui mondialement connus, les Schtroumpfs célèbrent leur anniversaire en grande pompe à Brussels Expo avec la "Schtroumpf Expérience". Ce village offrira des décors "plus grands que nature". Et pour cause, le visiteur deviendra schtroumpf le temps de la visite via un parcours interactif et immersif sur plus de 1.500 m². Celui-ci reproduira le village schtroumpf, entouré d'une vaste forêt, truffé d'éléments technologiques allant de la réalité augmentée à la vidéo mapping.

La métamorphose du visiteur débutera après la découverte d'une planche de BD géante et de la fameuse forêt. Il deviendra alors de plus en plus petit, jusqu'à atteindre la taille des Schtroumpfs pour découvrir leur village. Au programme dégustation d'élixir magique dans la maison du grand Schtroumpf, destruction d'une machine infernale de Gargamel et balade à dos de cigognes.

Un parcours éducatif évoquant les "valeurs des Schtroumpfs" présentera les 17 objectifs de développement durable de l'ONU et de l'Unicef.

Les Schtroumpfs ont vu le jour en 1958. Leur 35 albums sont vendus dans plus de 70 pays et sont déclinés au grand comme au petit écran. Les créatures ont eu droit à quatre longs métrages d'animation dont "Les Schtroumpfs et le village perdu" sorti l'an dernier. Leurs aventures sont aussi mises en scène dans une série animée de 272 épisodes, disponibles sur YouTube et en 41 langues. Les petits hommes bleus sont aussi visibles dans des parcs d'attractions en Malaisie, mais aussi à Dubaï et Moscou.

"La Schtroumpf Expérience" du 9 juin au 2 septembre 2018 au Brussels Expo.