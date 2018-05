Pierre La Police tire droit au but dans l'absurde avec "Science Foot 2"

Le deuxième ouvrage qui compile les meilleurs strips footballistiques de Pierre La Police vient de sortir aux Editions Cornélius. De quoi se mettre sous la dent juste avant la coupe du monde.

Pierre La Police est un auteur très mystérieux à l’humour plus qu’absurde et à l’univers fait de visages déformés, de saucisses et de ballons ronds. Lui qui collabore avec Libération, Les Inrocks, GQ, Rock & Folk et So Foot est un touche à tout qui se situe dans l’art idiot, il aime à raisonner par l’absurde et remettre sans cesse en question les règles du dessin et de la bande dessinée et vider peu à peu les histoires de leur sens dans un autodafé surréaliste.