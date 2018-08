Phoolan Devi, d'esclave à députée

Une histoire vraie et un album coup de poing pour la rentrée.

1974. La petite Phoolan Devi a 11 ans, elle vit dans un village de Mallah, soit la plus basse caste indienne qui soit -hormis les intouchables. Pour elle, la vie est encore toute simple même si elle a déjà conscience des injustices qui l’entourent. Mariée de force à un homme 30 ans plus vieux qu’elle, elle s’enfuit, mais devient la paria du village et jette la honte sur sa famille. C’est qu’on ne rigole pas avec les traditions dans la province indienne de l’Uttar Pradesh… Battue, plusieurs fois violée, trainant la réputation d’être la fille facile du village elle ne devra son salut qu’à une bande de brigands de grands chemins. Devenant leur chef, vivant dans la clandestinité, se vengeant de ses bourreaux, elle se muera en Robin de Bois, distribuant une partie des butins pris aux puissants aux plus démunis.