Et le dossier en fin d’album et dû à Ruth Durrer , professeure de physique théorique.

Et il est intéressant de la découvrir ici telle qu’elle était, une scientifique, d’abord et avant tout, une femme, aussi, dont le combat pour la science, tout au long de son existence, était aussi, finalement, un combat pour la reconnaissance des femmes dans un monde d’hommes.

Dans ce petit livre, on suit son existence, ses efforts dès sa Pologne natale pour apprendre, encore et encore, et partager ses découvertes pour le bien commun… Bien sûr, ses recherches, comme celles d’Einstein, ont débouché sur des réalités très peu altruistes, mais non voulues sans doute…

Encore un nom qu’on connaît, et qu’on rattache à la fois au nucléaire et à l’histoire des prix Nobel.

Tous les livres de cette collection " encyclopédique " ont deux points communs.

Le premier, c’est de permettre une approche simple mais pas simpliste du tout des mystères de la science, celle d’hier et d’aujourd’hui. Ce sont des portraits, à taille humaine, qui parviennent à démythifier le mot " scientifique ".

Le second point commun est encore plus important, à mon humble avis, même s’il est sous-jacent. Il est d’insister, sans lourdeur, sur ce qui fait la richesse d’une société, d’une civilisation, d’un groupe humain, quel qu’il soit : le besoin, fondamental et essentiel, de s’éduquer, d’être curieux, d’apprendre, et de ne jamais se contenter de réponses toutes faites aux questions que, dès l’enfance, on se pose.

A ce titre, on peut vraiment parler d’une collection encyclopédique pour jeunes lecteurs, entre 7-8 et 12 ans dirais-je, et d’une collection aux buts qualitativement atteints !

Jacques Schraûwen

Petite Encyclopédie Scientifique (auteur : Jordi Bayarri – éditeur : Paquet/Chours)