Paris 2119 – Le regard de ZEP et Bertail sur notre avenir proche…

Ce livre est un livre d’" anticipation ", au sens le plus noble du terme… Un ivre qui ne peut que faire réfléchir, et faire froid dans le dos ! Un livre qui, sans aucun doute, vient à son heure…

Paris 2119 - © Rue de Sèvres

Le constat est fait, aujourd’hui, par des jeunes qui défilent dans les rues des villes belges et demandent, d’une manière peut-être trop " ludique ", certes, mais bien réelle, que quelqu’un agisse.

Notre planète se meurt lentement de trop de pollution, de trop d’indifférence. Le monde politique n’a plus que l’illusion du pouvoir, lui qui a laissé l’économie et le libéralisme fou tout diriger, du nord au sud, de l’est à l’ouest.

Et il est normal que, face à cet avenir dont le moins que l’on puisse dire est qu’il est incertain, les artistes réagissent, eux aussi. Littérature, cinéma, peinture, bande dessinée s’ouvrent de plus en plus à cette peur qui s’installe dans notre univers.

Dans son livre précédent, " The End ", Zep abordait déjà ce thème, en nous une nature qui décidait de se nettoyer de l’humain, grand parasite de la planète Terre…

Ici, il imagine une planète qui a trouvé la solution, grâce à la technologie. Les " pollutions " qui condamnaient la Terre sont pratiquement supprimées, grâce, entre autres, à la téléportation, voyage instantané entre eux lieux distants, sans aucune émanation de co2.