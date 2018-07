Histoire loup-phoque et jeu de mot-aries.

Panique au zoo du chanoine, le plus grand et le plus ancien des zoos. Gérés par les animaux eux-mêmes, l’établissement fait face à une crise majeure : des mutations aussi surprenantes que soudaines sont apparues. Ainsi des oursins polaires, du chat-poney ou des loutres-épics. Si les malheureuses victimes sont bien un peu ostracisées par leurs congénères, la situation va franchement dégénérer au décès du serpent-pie-thon. Une seule solution pour le directeur, faire appel à Poulpe et Castor Burma pour démêler les fils du mystère.

La BD ne manque pas de ces albums dont des animaux anthropomorphes sont les héros. Ainsi de Mickey, des premiers Chick-Bill ou -plus récemment- de Blacksad. Nouvel avatar donc avec ce one-shot des œuvres de Frédéric Bagères au scénario et Marie Voyelle au dessin. Au rang des qualités de l’opus, on notera une grande cohérence graphique dans la recherche de mutants délirants comme l’illustre d’ailleurs le cahier qui clôt l’album. Il faut dire que la talentueuse Marie à l’habitude des dessins animaliers comme en atteste son book ou ses publications pour les petits comme cette illustration de la vie quotidienne des licornes dans la collection " C’est pas toujours pratique d’être une créature fantastique ".

On notera aussi les jeux de mots de Bagères (Le Vendangeur de Paname) qui en parsème ses planches ou les dialogues savoureux des personnages avec, dans le rôle du cynique, un poulpe bougon en grande forme. Un bémol toutefois, un petit manque d’action, l’enquête semblant parfois traîner tout au long des 192 pages de l’album. L’ensemble est pour autant fort agréable à lire et les références littéraires allant du polar noir classique à la SF feront le bonheur des amateurs.

En bref : un moment de lecture sympa.

TITRE : Panique au Zoo

AUTEURS : Voyelle (D), Bagères (S) et Alvarez (C)

EDITEUR : Delcourt- Coll Humour de Rire

GENRE : Au zoo. Toutes ces bêtes ont une tenue décente, hormis les singes. On sent que l'homme n'est pas loin. (Cioran)

Denis MARC