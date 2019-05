Open Bar ou " Un éléphant dans la salade "

Que fait un bébé éléphant dans la salade ? Quels sont les ingrédients pour s’assurer un horrible voyage en TGV ? L’Inde ou le Yémen, quel pays visiter pour pouvoir mieux frimer ? On découvre sous un angle inédit, à la sauce Fabcaro, la rentrée littéraire, la rentrée sociale, l’alimentation bio, la radicalisation, tout ce qui fait notre quotidien, qui deviendra bien plus supportable et léger après la lecture du livre. (Texte de l’éditeur)

L’humour absurbe, on aime ou on n’aime pas. Et si on aime, il faut qu’il soit de qualité car rien de plus difficile que de rester cohérent dans l’incohérence. Fabcaro a déjà prouvé sa maitrise du genre, que ce soit avec Zaï Zaï Zaï Zaï qui racontait les tribulations d’un client de supermarché qui a oublié sa carte de fidélité ou avec Et si l’amour c’était aimer qui décrivait sous forme de roman-photo dessiné les amours tordues d’un couple. Le Montpelliérain rassemble ici chez Delcourt une série de gags parus pour la plupart dans les Inrock’ et présentés presque toujours sous la forme d’un unique dessin répété tout au long de la page. C’est exquis de dinguerie tout au long des 52 pages du tome et pour peu qu’on soit sensible au genre, impossible de ne pas rire franchement.

Bref : comme d’habitude avec Fabcaro, foncez chez votre libraire préféré.

TITRE : Open Bar

AUTEUR : Fabcaro

EDITEUR : Delcourt

Cotation Mon Petit Neuvième : 4,5 / 5

Denis MARC