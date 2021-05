O-Sekoer, le gagnant du grand prix Press Cartoon Belgium

Cette année, le jury était composé de scientifiques ou de personnalités de la société civile particulièrement exposées pendant la crise sanitaire. On retiendra entre autres parmi eux, des noms comme Emmanuel André (Microbiologiste, UZ Leuven) ou encore Yves Van Laethem (Infectiologue, CHU Saint-Pierre). Deux figures, régulièrement interrogées par la presse et souvent invitées sur les plateaux de télévision.

Le grand gagnant de cette année est O-Sekoer , doublement récompensé pour 2 dessins ex aequo . Ses 2 illustrations abordent le thème du racisme. La première représente la hausse de celui-ci à travers le monde, par un dessin de papillon rongé par un cafard. La seconde parle de la montée du racisme sous la présidence de Donald Trump.

Charlie Hebdo 5 ans plus tard, un dessin paru le 8 janvier 2020 dans Focus Knack © Stefaan Van Hul

Enfin, la 3e place et le chèque de 1000 euros sont attribués à Dubus, pour son dessin paru dans La Dernière Heure. Une image qui dénonce une politique Européenne qui ne fait rien pour les nombreux migrants échoués à Lesbos. On y voit Charles Michel, président du Conseil Européen et Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne se retranchant derrière les mesures de prévention contre la contamination par le coronavirus.

Les prix seront remis cet été, lors de l’ouverture du “International Cartoon Festival” de Knokke-Heist le samedi 3 juillet 2021, et du vernissage de l’exposition qui réunira tous les dessins de presse nominés du PCB 2020.