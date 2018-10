Noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir

Clarke s’enfonce dans la noirceur avec ses Réalités Obliques.

Un tatouage qui prend vie, un chien abandonné qui retrouve ses maîtres, un astronaute perdu dans l’espace. Trois des saynètes angoissantes qui vous attendent dans le nouvel album de Clarke. Composé de 25 très courtes histoires noires à mourir – et ça arrive souvent – l’album est scénarisé par une pléiade d’auteurs, allant de Zidrou à Foerster en passant par un étonnant Cauvin, qui livrent ici l’aspect le plus noir de leur travail.

Dessiné en noir et blanc exclusivement, situé entre Edgard Poe et les Idées Noires de Franquin, l’album est à conseiller sans modération à ceux qui ont le cœur bien accroché. Et, si vous avez survécu, sachez que deux autres tomes du même acabit existent encore dans la même collection. Joie. Ou pas.

TITRE : Rencontres obliques

AUTEUR : Clarke (D, S) et al.

EDITEUR : Le Lombard

GENRE : " Suicide is Painless – It brings on many changes " Keren Ann

Denis MARC