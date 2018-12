New York, New York

New York Trilogie - Réédition d’un chef d’œuvre de Will Eisner.

Une grille d’aération, autour d'elle défilent successivement un amoureux transi, un tueur et son couteau ou un duo de gamin des rues. Autre lieu, une rame de métro, les voyageurs s’y croisent, s’inventent des histoires d’amours avec celui ou celle qui est assis à côté d’eux. Un immeuble, quatre fantômes s’y retrouvent, chacun est lié d’une façon ou d’une autre au building dont ils sont les vestiges. Rien que de très banal en somme mais raconté par le grand Will Eisner l’ensemble prend une dimension particulière.

On plonge donc dans la vie quotidienne des habitants de la Grosse Pomme au travers d’instantanés drôles, sombres ou absurdes. Prenant comme point de départ les bruits et les odeurs du quotidiens, le mobilier urbain ou une entrée d’immeuble, les histoires -souvent très courtes, parfois muettes- de cette réédition en intégrale de la trilogie New Yorkaise de Will Eisner sont empreintes d’un humanisme débordant et jamais larmoyant. Découpé en trois chapitre (La Ville, L’Immeuble, Les Gens), l’album se découvre comme une pièce de théâtre ou les personnages défileraient devant des décors souvent fixes. Parfois au contraire, Eisner développe son sujet sur plusieurs planches comme dans cette fable absurde ou un modeste et trop discret repasseur doit prouver qu’il est bien vivant à une administration sans âme. Se mettant parfois en scène en observateur armé d’un crayon et d’un calepin, Eisner livre un récit quasi ethnographique et toujours amoureux de sa ville.

Bref, un album indispensable dans une bibliothèque bien tenue

TITRE : New York Trilogie

AUTEUR : Will Eisner (D & S)

EDITEUR : Delcourt

GENRE : " I want to wake up, in a city that doesn't sleep " Frank Sinatra

Denis MARC