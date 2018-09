Motor Girl : SPT, ET et GGP *

(*Syndrome Post Traumatique, Extra-Terrestres et Gros Gorille Philosophe)

Samantha Locklear bosse dans un garage au milieu du désert du Nevada. Enfin, un garage... une casse auto, plutôt. Son seul compagnon est Mike, un gorille -imaginaire- de 2,20 m, et ses seules visites celles de Libby sa proprio. C’est peu, mais ça lui convient après le bruit et la fureur de ses trois déploiements en Irak d’où elle est revenue un poil traumatisée. La vie pourrait s’écouler tranquillement s’il n’y avait un soir l’arrivée d’une soucoupe volante suivie dès le lendemain d’une proposition de rachat du terrain fort alléchante. La vie de Sam va encore devenir compliquée.

Avec un personnage attachant, sorte de mix entre Rambo et GI Jane, Terry Moore propose une histoire touchante et rigolote sur la reconversion des vétérans, sur les chocs psychologiques que les combats et la mort ont pu provoquer chez eux. En associant à ces éléments tragiques une galerie de personnages plus ou moins frappadingues, il fait passer avec le sourire un message finalement ambitieux et fort ou les faux-semblants se mélangent à la réalité la plus crue des combats en zone de guerre. Son dessin en noir et blanc est tout en simplicité et efficacité avec de vraies gueules attachantes, tout particulièrement dans les seconds rôles hilarants.

En bref, un album à découvrir absolument pour sa capacité à parler de sujets forts avec un humour omniprésent.

TITRE : Motor Girl

AUTEUR : Terry MOORE

EDITEUR : Delcourt

GENRE : Pour survivre à la guerre, il faut devenir la guerre (Rambo)

Denis MARC