Mort de Jean Graton, créateur de Michel Vaillant

Jean Graton - © Philippe Graton

Né à Nantes en 1923, Jean Graton s’est fait connaître avec le plus célèbre des coureurs automobiles de fiction, Michel Vaillant, apparu pour la première fois dans le Journal Tintin en 1957.

Plongé dans le bain de l'automobile dès sa jeunesse (son père est commissaire du Club Motocycliste Nantais et organisateur de courses), il affronte seul la Seconde Guerre mondiale, ayant perdu sa mère quelques années auparavant et son père étant fait prisonnier des Allemands. A seize ans, il devient ouvrier sur un chantier naval pour survivre, et passe son CAP d’ajusteur. Il n’aura jamais de formation artistique, mais développera un vif intérêt pour le dessin.

Graton arrive à Bruxelles en 1947, dans l’espoir de percer dans la bande dessinée. Avant de connaitre le succès, il réalisera des dessins publicitaires et des petites histoires pour le Journal Spirou.