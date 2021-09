Moon River : le nouveau petit bijou de drôlerie de Fabcaro

Hollywood, années 50. Au cœur de l’usine à rêves du cinéma, l’immense actrice Betty Pennyway est victime d’un crime sans précédent et particulièrement abominable. L’affaire fait la une de toute la presse et l’Amérique entière est en émoi. La police de l’Etat fait appel au peu orthodoxe inspecteur Hernie Baxter pour mener cette délicate enquête qui secoue tout le petit monde du 7ème Art. C’est une investigation sombre et mystérieuse fouillant dans les recoins les plus obscurs de la ville de Los Angeles qui s’engage, un périple aux confins de la folie qui risque bien de le mener jusqu’aux portes de l’enfer… (Texte de l’éditeur)

Bon, si à la lecture du résumé du bouquin vous vous attendiez à un polar à la Dashiell Hammet ou à la Raymond Chandler, désolé de briser vos espoirs mais on est ici dans du pur Fabcaro. On pourrait d’ailleurs sous-titrer le tome "La dernière folie de Fabcaro" en référence au grand Mel Brooks et à son humour absurde. Pour resituer l’auteur, on se souviendra du fantastique Zaï, Zaï, Zaï, Zaï et de Open Bar dont nous avions déjà parlé ici.

Comme souvent chez le dessinateur-scénariste, l’intrigue démarre sur un événement sans réelle importance mais qui prend tout à coup des dimensions insensées. Ici, l’attentat au feutre sur l’actrice est un prétexte à revisiter le polar moite des années '40 et '50, à malmener le monde du 7ème art et ses faux-semblants tout en exposant -en plus- l’auteur de l’album lui-même qui intervient de-ci, de-là et met en doute l’intérêt du scénario. Heureusement, Fabcaro utilise trois styles graphiques différents histoire de ne pas perdre son lecteur en cours de route dans ce chef-d’œuvre d’absurderie aux dialogues hilarants.

Bref, un vrai bon moment de lecture pour qui goûte l’humour à la Monty Python.

TITRE : Moon River

AUTEUR : Fabcaro

EDITEUR : Pieds sous Terre

Cotation Mon Petit Neuvième : 9/10

Denis MARC