Moins qu'hier (plus que demain) : une bd de vacances et de sourires…

Un des thèmes qu’il a toujours aimé traiter, un de ces thèmes qui forment l’essentiel, d’ailleurs, de l’inspiration artistique de l’homme depuis qu’il a la possibilité de penser, de réfléchir, d’imaginer, de rêver (et des rêves qui ne sont pas footeux…), je veux parler, évidemment, de l’amour. Celui avec un " A " majuscule, parfois…. Celui, surtout, avec un " a " tout ce qu’il y a de plus minuscule et de plus mesquin !...

moins qu'hier - © Glénat

La mesquinerie est en effet au centre de toutes les pages de cet album, ou presque… Fabcaro nous raconte, dans ce livre, en gags d’une page, la vie de plusieurs couples. Nous montre, plutôt que nous raconte, d’ailleurs, et il le fait au travers d’un dessin qui, volontairement, se refuse à être expressif. Les personnages, hommes et femmes, sont neutres. Et ne prennent vie, finalement, que grâce à leurs mots, au travers d’un album qui prouve que Fabcaro est d’abord et avant tout un vrai dialoguiste. Quelque peu ubuesque, parfois, et toujours totalement incorrect ! C’est le quotidien qui l’intéresse, le quotidien de gens qui vivent ensemble, ne s’aiment peut-être plus, mais veulent encore continuer à y croire. Un quotidien qui n’a rien de magique, qui fait bien plus sourire que rire, et encore, avec des sourires de grisaille plutôt que d’arc-en-ciel !