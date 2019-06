Mickey - All Stars ou « Who's the leader of the club that's made for you and me? »

Il y a 90 ans, apparaissait sur un bateau à vapeur un personnage vêtu d’une culotte et porteur de grandes oreilles, Mickey était né et tout le monde connait l’empire du divertissement qu’il a indirectement généré.

Il y a 3 ans déjà, Glénat lançait une collection d’aventures de Mickey dessinée par des auteurs de BD à priori éloignés de l’univers Disney. On vit donc se succéder Cosey, Trondheim ou Loisel aux commandes d’albums à l’approche originale mais respectant les codes des aventures du muridé parlant. Cette fois ce ne sont pas moins de 50 auteurs à qui l'on a proposé de réaliser un gag unique avec comme contrainte systématique que chaque planche doit commencer par un Mickey sortant d’une pièce et se terminer par le même rentrant dans une autre. L’OuLiPo adapté à la bande dessinée en quelque sorte, et mis en scène par Clarke, Tebo, Munuera ou De Poortere entre autres signatures. On retrouvera donc Mickey opposé à l'infâme Pat Hibulaire ou pique-niquant avec Minnie mais toujours sur une planche unique et sans lien autre que la contrainte de la porte évoquée plus haut.

Si tous les gags ne se valent pas, on prend tout de même un vrai plaisir à la lecture d’un album hommage bien mérité et qui recèle quelques pépites.

TITRE : Mickey – All Stars

AUTEURS : Collectif

EDITEUR : Glénat

Cotation Mon Petit Neuvième : 3,5 / 5

Denis MARC