Renée Stone, la nouvelle aventurière de chez Dargaud.

Jeune romancière célèbre, Renée Stone, se rend en 1930 au couronnement de l'Empereur d'Ethiopie à Addis-Abeba. Elle y fait la connaissance d'un étrange jeune homme : John Malowan, archéologue maladroit, mais passionné, qui met pour la première fois les pieds dans ce pays inouï où son père a été assassiné. Par qui ? Pourquoi ? Mêlés malgré eux à une affaire de tablette mythique, Stone et Malowan se lancent dans une quête des origines de notre civilisation qui les entraînera bientôt aux confins de l'Irak. (Texte de l’éditeur)

Vous avez aimé Allan Quatermain et les mines du roi Salomon ? Vous avez adoré Mogambo ? Cette nouvelle série d’aventure parue chez Dargaud est pour vous. Tous les ingrédients y sont : trésors mystérieux, belle héroïne, paysages africains et complots variés transportent le lecteur dans l’Ethiopie d’Haïlé Sélassié en tout début de règne. Avec de telles prémisses, on se doute qu’on est en terrain balisé et que l’album ne sera pas un monument d’originalité. Pour autant, on se laisse prendre par l’histoire, l’ambiance et les décors qui font de cet album ce moment de lecture plus qu’agréable que proposent Julie Birmant au scénario et Clément Oubrerie au dessin. Un duo qui, dans la série Pablo, nous avait déjà proposé une biographie romancée de Picasso. Ici, les auteurs nous transportent dans une fiction pure qui évoque les grands films d’aventures hollywoodiens des années 50. Le dessin rappellera par son style certaines planches du Théodore Poussin de Frank Le Gall, on a vu pire comparaison.

En bref, un album, riche en rebondissements, qui se révèle tout simplement passionnant et dont on attend la suite.

TITRE : Renée Stone – Meurtre en Abyssinie

AUTEURS : Oubrerie (D et C), Birmant (S) et Bègue (C)

EDITEUR : Dargaud – sortie le 31/08/2018

GENRE : Africa. J'ai envie de danser comme toi. Et d'obéir à ta loi. (R.Laurens)

Denis MARC