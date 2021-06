"Mâtin !", le magazine numérique de Dargaud à suivre sur Instagram

Il y a quelques semaines, les éditions Dargaud lançaient un nouveau magazine numérique sur Instagram : "Mâtin !". Chaque jour un sujet est décrypté sous forme de BD, avec un ton ludique et décalé.

Si vous n’aimez pas lire les journaux en buvant votre café du matin et qu’à la place vous scrollez votre fil d’actualité Instagram, prenez le temps de jeter un œil curieux au compte "Mâtin !". Tous les jours à 7h59, "Mâtin !" publie une mini BD sur le thème de l’écologie, la philosophie le tout avec une bonne tranche d’humour. Le magazine numérique raconte des petites et grandes histoires en quelques strips, pour bien commencer la journée.

"Mâtin !" est en réalité la version numérique d’un journal papier qui a réellement existé mais sous un autre nom : "Pilote". Créé en 1959 par des grands noms de la bande dessinée (René Goscinny, Albert Uderzo, François Clauteaux, Jean-Michel Charlier etc.), "Pilote" proposait d’aborder des sujets de société sous forme de bande dessinée. Malgré le format et l’époque, "Pilote" s’adressait clairement à un public d’adultes. Le slogan de ce journal original n’était autre que "Mâtin, quel journal !". Il semblait donc évident pour Dargaud d’utiliser cette expression pour créer une nouvelle version numérique de "Pilote", dont la version papier a disparu en 1989.

Aujourd’hui, l’ambition de "Mâtin" reste sensiblement la même que son projet originel : proposer des strips qui décortiquent l’actualité. "Un thème privilégié : la protection de la planète. Une ambition forte : défendre cette cause grâce à des histoires et des initiatives dessinées" peut-on lire sur le site de Dargaud. Au sein de l’équipe qui compose "Mâtin" on retrouve un collectif d’experts, de journalistes, d’auteurs confirmés et de jeunes dessinateurs, proposant un regard neuf.

Quel contenu ? Une fois par semaine, "Mâtin !" vous propose un abécédaire écolo qui vous explique en quelques dessins l’origine d’un mot ; vous pouvez suivre également les aventures de "Mamie Mâtin !", qui aborde des questions d’actualité liées aux seniors ; ou encore redécouvrir la mythologie avec un point de vue féministe grâce à la séquence "Mythes de meufs"; et plein d’autres choses encore !

Pour cultiver votre culture générale à l’heure du premier café de la journée, vous savez ce qu’il vous reste à faire ! On s’abonne ici !