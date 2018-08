Manuel du Dad (presque) parfait : un manuel dans lequel tous les pères (et les autres...) peuvent se reconnaître !

Nob est un enchanteur qui privilégie, dans ses bandes dessinées, la tendresse et le sourire bon enfant. De Mamette à Dad, c’est une vision amusée de notre quotidien et de ses préjugés qu’il partage avec nous !

Et tout cela pourrait être extrêmement sérieux ! Et tout cela ne l’est absolument pas, même si, aux détours des descriptions d’une existence chahutée pour un paternel continuellement à la recherche d’un impossible équilibre, quelques réflexions vraiment intéressantes apparaissent.

Dad, père célibataire de quatre filles qui vont du bébé à la jeune adulte, décide de vous donner, à tous, quelques conseils pour être de bons pères… En six chapitres, nés de sa propre expérience de héros de papier, il aborde les grands thèmes de ce qui fait la vie de famille au jour le jour. Education, Psychologie, Culture et loisirs,Langage et communication, Les rendez-vous familiaux, Les joies du repas, tels sont les intitulés de ces six chapitres.

Dad - © Dupuis

Le dessin de Nob est à situer, de toute évidence, dans la lignée de Zep et de son Titeuf, mais ce n’est jamais du copier-coller, loin de là, et encore moins au niveau du scénario ! On n’est pas dans une cour de récréation, dans cet album, et si les enfants parlent, c’est surtout pour mettre en évidence les " discours " tellement peu moralisateurs (même quand ils veulent l’être…) de leur père.

Et comme le dit le personnage central : " s’amuser, c’est du boulot " et " communiquer, c’est essentiel, encore faut-il parler le même langage " !

Dans ce livre, on ne sent pas le boulot, que du contraire, et l’amusement est au rendez-vous de chaque page. Et la communication, elle, se fait au travers de mots que chacune et chacun peuvent s’approprier.