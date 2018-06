Macarel de macarel, le Maire est mort !

Charogne, chronique paysanne et cadavre encombrant

1864, dans un petit patelin paumé de l’Aude. Le maire vient de mourir. Un type bien le Maire, toujours à aider ses administrés et à apaiser les tensions entre les Roussel et les Brunelin, deux clans en guerre depuis une sombre affaire de famille. Problème, le toit de l’église s’est effondré et le curé refuse de monter au village tant qu’elle ne sera pas réparée, ce qui pourrait prendre du temps car les villageois n’ont pas été très généreux. Alors, il faut faire contre mauvaise fortune bon cœur et transporter le cadavre jusqu’à mi-chemin à la " Pause de mort " une simple croix où le curé acceptera le bénir le corps. Mais le chemin est long et dangereux, le Maire fort lourd et les révélations pesantes.

Il y a du Pagnol et du Giono dans cette histoire paysanne dessinée par Borris et co-scénarisée par Vidal. On y sent le poids des non-dits comme l’odeur du romarin et de la farigoulette au travers des paysages des Pyrénées. Histoire d’hommes et de croyances, l’album s’étend sur 160 pages qui se dévorent d’une traite comme un bon polar jusqu’aux révélations finales, cruelles, bouleversantes et amères à la fois qui justifieront le double-sens du titre.

Le dessin de Borris – dont c’est le deuxième album seulement- montre une belle maitrise des cadrages et des ambiances, le tout dans des planches dans des tons gris-ocre qui font la part belle aux gueules des personnages.

Bref c’est drôlement accrocheur et réussi, dans la droite ligne des romans paysans à la Jean de Florette.

TITRE : Charogne

AUTEUR : Borris (D & S) et Vidal (S)

EDITEUR : Glénat

GENRE : " Il n'y a rien que l'homme foule aux pieds si aisément qu'un cadavre"

Denis MARC