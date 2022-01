MA-GI-STRAL : Dans la tête de Sherlock Holmes

Alors que Sherlock déprime de ne pas avoir de mystère à résoudre et que Watson s’inquiète pour la santé de son ami, un policeman leur amène un individu blessé, en robe de chambre et presque hagard. Pour le détective le plus brillant de son siècle et son biographe c’est le début d’une nouvelle et fantastique aventure qui les mènera à la poursuite d’un étrange magicien chinois utilisateur de poudres aux effets diaboliques.