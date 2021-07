Lucky Luke se recycle ou "L’homme qui pédalait plus vite que son ombre"

Devant une fois de plus jouer le bon samaritain, Lucky Luke se retrouve à l’improviste sur une selle de vélo , pédalant comme un fou pour aider Albert Overman à mener sa création à bon port jusqu’à San Francisco. Le fabricant veut profiter d’une course cycliste locale pour séduire les citadins avec son tout nouveau deux-roues révolutionnaire. Mais le voyage de Lucky Luke ne sera pas de tout repos : bandits sans scrupule, ploucs bornés et Indiens méfiants n’auront de cesse de lui mettre des bâtons dans les roues et d’entraver la course de la modernité ! Sans oublier Jolly Jumper, qui n’apprécie guère que son cow-boy se recycle… (Texte de l’éditeur).

Après le doublé de Mathieu Bonhomme et la version de Bouzard des aventures de notre cow-boy préféré c’est le peu connu (chez nous) Mawil qui se colle à l’ouvrage pour exposer sa vision du héros qui tire plus vite que son ombre. Alors, disons-le tout net, les gardiens du temple vont hurler au sacrilège. Si le scénario délirant de l’auteur Allemand n’est pas le plus réussi de la saga, il tient toutefois à peu près la route et ne manque pas d’humour. OK, on a du mal à imaginer Luke parcourant l’Ouest sauvage sur un vélo et en proie aux attaques d’Indiens ou aux coups fourrés des concurrents de Overman mais soit. Non, c’est le dessin qui risque de troubler le plus les amateurs de lignes claires. Avec ses personnages difformes, Mawil use d’un style qui ne s’embarrasse pas trop des proportions ou de l’esthétique. Toutefois, à l’arrivée, l’ensemble est assez cohérent. Sans génie, mais cohérent.

Bref, un album pas complètement indispensable mais qui a le mérite de faire découvrir une vision hors de la sphère franco-belge des aventures du cow-boy.

On notera que les tenants de l’orthodoxie Luckylukienne risquent de faire une nouvelle crise d’apoplexie dans quelques mois quand sortira la version de Ralf König – un teuton porte-étendard de l’humour gay — qui promet d’être une sorte de crossover entre Lucky Luke et Le secret de Brokeback Mountain…

TITRE : Lucky Luke se recycle

AUTEUR : Mawil (D & S)

EDITEUR : Lucky Comics

Cotation Mon Petit Neuvième : 6/10