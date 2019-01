Lou: 8. En Route Vers De Nouvelles Aventures

J’avais découvert Julien Neel à l‘occasion d’un livre superbe, chroniqué ici d’ailleurs en son temps, " Le Viandier de Polpette ". Un livre qui, je le pense, aurait mérité une suite… Mais Julien Neel a préféré voler de ses propres ailes, faire ses propres scénarios… Et grand bien lui a pris, sans aucun doute, puisque, avec LOU, il a rencontré, tout de suite, un public jeune enthousiaste, un public qui s’est immédiatement reconnu, retrouvé, dans les aventures de cette " gamine " vivant sa jeunesse et son adolescence avec un sens de l’indépendance la rendant à la fois sympathique et espiègle. Faisant d’elle, en quelque sorte, un résumé de toute adolescence… De toute vie humaine en train de se définir.

En fait, la toute première nouvelle aventure de Lou, dans ce huitième album, c’est de vieillir. Et de le faire sans rien renier de ce qu’elle a vécu, de ce qu’elle a aimé, de ceux qu’elle aime.

La question qui finalement sous-tend toutes ses pérégrinations, tous ses dialogues avec des inconnus, tous les regards qu’elle porte sur l’univers non-familial qu’elle découvre, la question essentielle qui se pose à elle touche au " voyage " : faut-il s’arrêter, ou continuer à voyager ? Et en continuant, où faudra-t-il s’arrêter ?...

Dans la description intime (et littéraire…) de Lou, Julien Neel a choisi de ne jamais insister, de ne jamais ouvrir totalement des portes. Il entrouvre des fenêtres, plutôt, et c’est au lecteur d’accompagner Lou dans sa maturité en naissance !

Et c’est ainsi que le récit de Julien Neel se construit à la fois d’ellipses et de symboles.

Lou parle, souvent, et souvent seule… A elle-même… Elle est une fille d’aujourd’hui, " connectée ", et, en même temps, ce huitième album lui permet, et lui offre la chance, de découvrir qu’une vie " non-connectée " est possible, aussi…

Mais tout est dit et raconté, par l’auteur, sans qu’il soit jamais donneur de morale, et c’est aussi ce qui fait la richesse de ce livre !