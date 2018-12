Littérature jeunesse : les cinq lectures du mois

Tous les mois, Sylvie Vassallo, directrice du Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil, délivre ses cinq coups de coeur. Au menu du mois de décembre, les premiers jeux de l'enfance, une fable sur la condition humaine, un voyage musical dans l'Amérique des années 1960, l'adolescence à l'épreuve du carcan de la société japonaise et un Spirou dans la tourmente de la Belgique de 1940.

"Coucou", album

Les deux mains masquent le visage : caché. Les mains s'ouvrent : coucou… l'adulte et le bébé se regardent dans les yeux. On recommence à l'infini jusqu'aux éclats de rire. Masqué, découvert, ce premier jeu d'enfance a désormais son livre. "Coucou" est un livre jeu, tout en transparence. Chaque page offre de s'observer au travers de couleurs et de motifs différents. Des coucous bleus, rayés ou en confettis. Le livre se déplie, se replie, se pose, joue avec les lumières et à chaque fois l'expérience est différente. Un livre cache-cache ludique. Il fallait y penser.

"Coucou" de Lucie Félix, Les Grandes Personnes

"Le Tracas de Blaise", album

Un matin Blaise s'éveille avec une patte d'ours en guise de pied. Étrange. Cela ne l'empêche pas de dérouler mécaniquement son train-train quotidien. Rasage, boulot et re-dodo. Mais le matin suivant, un nouvel incident survient…qu'à cela ne tienne, Blaise poursuit son chemin. Mais le matin suivant… Ne comptez pas sur moi pour raconter la fin. Il vous faudra, pour la connaître, découvrir vous même cet album étonnant qui a remporté la Pépite d'Or 2018 du Salon du livre de jeunesse. Une fable philosophique sur la condition humaine portée par un récit ciselé et des illustrations à la hauteur de l'étrangeté de la situation.

"Le Tracas de Blaise" de Raphaëlle Frière et Julien Martinière, L'atelier du Poisson soluble

"Be Happy, Mes plus belles comédies musicales", album musical

New-York, tous les mois Susie et ses sœurs foulent les trottoirs de Broadway pour découvrir une comédie musicale. Singin' in the Rain, West Side Story, La Mélodie du Bonheur, Le Magicien d'Oz… Le monde magique de la musique, de la danse, des claquettes, illumine la vie de ces jeunes adolescentes complexées. Avec Be Happy, l'auteure, Susie Morgenstern, nous transporte dans l'Amérique des années soixante. Susie Morgenstern livre son émotion de l'époque avec simplicité, humour et une belle sincérité. Ses anecdotes sensibles, les illustrations de Sébastien Mourrain, les chansons, cet album musical plein d'émotions délivrent une vraie joie de vivre.

"Be Happy, Mes plus belles comédies musicales" de Susie Morgenstern et Sébastien Mourrain, Didier Jeunesse

"Ueno Park", roman

Ils s'appellent Ayumi, Haruto, Nozomu, Sora, Airi… Ils sont huit adolescents en rupture avec les codes rigides d'une société japonaise incapable de s'ouvrir à leurs différences. Huit adolescents étriqués dans un costume qu'ils refusent de porter. L'écriture d'Antoine Dole nous offre de ressentir la violence intérieure de chacune de ces vies, le prix que chacun paye pour rejeter la norme, trouver son propre chemin et l'assumer. Une écriture poétique, des récits courts, intenses. Huit histoires, huit nouvelles qui se croisent Ueno park à Hanami. Et en ce jour d'éclosion des cerisiers souffle un vent de liberté.

"Ueno Park" d'Antoine Dole, Actes Sud Junior

"Spirou, L'Espoir malgré tout, Tome 1", Bande Dessinée

Le jeune Spirou, groom de son état à l'Hôtel Moustic s'éveille à la vie et à la politique dans le contexte angoissant de la Belgique en 1940, à la veille de l'invasion de Bruxelles par les troupes allemandes. En compagnie d'un Fantasio un brin niais et naïvement irresponsable, Spirou cherche à comprendre la montée des nationalismes, de l'antisémitisme, des haines. Et tente, à sa façon naturellement humaine de s'y opposer. Bombardements, exil, famine, censure, occupation, si l'histoire s'inscrit bien dans les années quarante, de nombreux clins d'œil à l'époque actuelle interpellent sur les failles du monde actuel. Scénario, dessin, aventure : avec simplicité, Emile Bravo signe un chef-d'œuvre. Une belle leçon d'Histoire, de bande dessinée et d'humanisme. Vivement le tome 2.

"Spirou, L'Espoir malgré tout" d'Emile Bravo, Editions Dupuis