“Lettres d’amour infinies” : le temps de l’amour

L’amour doit-il toujours se terminer ? Peut-il éternellement recommencer ? A l’image de ces romances nouvelles entremêlées, Thomas Gosselin est à la recherche la palpitation infinie.

Un défilé de personnages est interrogé sur la durée de l’amour, créant une sorte de sondage psychologique dessiné. Tous s’accordent à dire que le commencement est le plus doux moment d’une romance, quand le coeur bat fort et que l’honneur est mis en jeu. Quand l’on se livre au début, cela correspond à peu de chose près à un saut en parachute sans être sûr d’avoir le matériel nécessaire à l’atterrissage. L’exaltation des premiers instants laisse vite place à la routine puis à la clôture. La première fois qu’elle a rencontré Jerzy, Salomé l’a embrassé et a tout fait pour ne pas penser au jour où ils allaient devoir se quitter. C’est ainsi que va l’amour, de tout temps il a fallu se jeter à l’eau et risquer de se noyer pour vivre quelque chose de fort, quitte à souffrir, quitte à en baver.

Thomas Gosselin est un auteur de bande dessinée né en Angleterre en 1979, il vit désormais dans la cité de la bulle, Angoulême. Dans son dernier ouvrage, l’auteur de “Silicone Carnée” interroge la durée de l’amour à travers la forme et les techniques de narration. Il crée un enchevêtrement d’histoires d’amour qui se suivent et ne se ressemblent pas, qui restent en suspens ou s’arrêtent brusquement. Le fil d’Ariane de ces “Lettres d’amour infinies” est le style épistolaire, sans doute le plus romantique des styles qu’il a décidé de mettre à profit pour raconter les différentes intrigues. Pour passer outre la finitude des histoires d’amour, Thomas Gosselin a trouvé une parade narrative, l’inachevé. C’est donc dans un labyrinthe sans issue qu’il nous dépose et nous perd, créant une fable surréaliste à la gloire d’un amour sans fin, d’un amour en cage ?