Les Voyages de Jules : Les sublimes Emmanuel Lepage et René Follet entre bd et roman épistolaire

Après Anna, après Ulysse, voici Jules… Voici, surtout, un livre somptueux, qui nous parle d’art, de mer et d’amitié. Et qui met en avant deux des plus grands talents du neuvième art : le Belge René Follet et le Français Emmanuel Lepage !

Les voyages de Jules - © Daniel Maghen Les Voyages de Jules, c’est d’abord un livre impossible à résumer, qui mêle aventures marines et enfouissement dans l’art et dans la littérature. Oui, c’est un album à la fois très graphique et très littéraire. Le tout dans une forme narrative qui n’est pas celle du neuvième art. Pas tout à fait en tout cas… On se trouve dans un texte qui s’ouvre à des illustrations splendides, tout en laissant la place, rarement, à des petits découpages correspondant aux découpages du neuvième art. On se trouve avant tout dans un récit, un récit particulièrement construit, ciselé, à tous les niveaux. Il y a d’abord le rêve, l’imagination et les références littéraires de deux dessinateurs. Il y a, ensuite, la mise en forme d’un texte qui, lui aussi, s’ouvre à de nouveaux dessins. Et, enfin, il y a l’écriture, physiquement parlant, qui fait de la représentation des lettres, des missives, une présence également graphique ! Emmanuel Lepage: la narration - 23/05/2019 Les voyages de Jules - bd Emmanuel Lepage: la construction - 23/05/2019 Les voyages de Jules - bd

Les voyages de Jules - © Daniel Maghen Un livre, quel qu’il soit, c’est un objet qui raconte une histoire. Et toutes les histoires qui construisent une vie sont faites de détails, de petits riens et de grands événements. " Ouvrir un livre, prendre un bateau, c’est la même chose " nous dit Emmanuel Lepage. Et c’est vrai que, dans cet album, dans ce livre, la littérature de voyage et omniprésente, elle est le lien qui unit les deux personnages qui sont au centre du récit : Jules et Amon. Un être presque fantasque, qui a le besoin viscéral de ne pas s’installer, et un autre être qui, pour se démesurer, a besoin de rigidité et d’ordre. On les voit, presque en face à face, comme deux pôles d’une même soif de créer, d’une même nécessité de ne pas se plier à quelque code que ce soit, mais à faire le choix de quelques habitudes qui prouvent que toutes les routines ne sont pas mauvaises ! Emmanuel Lepage: Jules et Amon - 23/05/2019 Les voyages de Jules - bd

Les voyages de Jules - © Daniel Maghen " Homme libre, toujours tu chériras la mer ", disait Baudelaire. " La mer est ton miroir ", ajoutait-il. Lepage et Follet sont libres, puisque amoureux de cet élément qui leur ouvre des horizons aux couleurs infiniment changeantes. " Les Voyages de Jules ", c’est la fin d’une trilogie entamée il y a une quinzaine d’années. Trois albums qui racontent le trajet humain et les voyages d’un peintre imaginaire, Jules Toulet. Un peintre qui, dans ce livre-ci, se raconte au travers de lettres illustrées. Des lettres qui, certes, parlent de la mer, en prenant comme départ des lectures " marines " aussi essentielles que Moby Dick, le vieil homme et la mer, ou pêcheur d’Islande. Mais ce qui fait le centre de gravité de ce superbe album, c’est l’art, aussi, et peut-être même d’abord et avant tout. Emmanuel Lepage: la mer - 23/05/2019 Les voyages de Jules - bd Emmanuel Lepage: l'art - 23/05/2019 Les voyages de Jules - bd

Les voyager de Jules - © Daniel Maghen Le maître d’œuvre de cet album, c’est Emmanuel Lepage. Un dessinateur qui, au fil des années, s’affirme comme un des artistes les plus importants, humainement et artistiquement, du neuvième art. Un dessinateur qui appartient pleinement à la lignée de la BD franco-belge (ou belgo-française…), mais qui est incapable, et cela est évident d’album en album (de Tchernobyl à Muchachos, jusqu’à Ar-men et ces voyages-ci…) de se contenter d’une seule forme de dessin, de mise en couleur, de narration. Et dans ces voyages de Jules, il y a aussi l’immense René Follet, dessinateur belge exceptionnel, illustrateur de génie, qui, du haut de ses 88 printemps, illumine de ses traits et de sa couleur ce livre absolument phénoménal… Un livre hommage à la peinture, à la littérature, à la mer, et à l’amitié qui unit Lepage et Follet depuis longtemps déjà… Emmanuel Lepage: la bande dessinée - 23/05/2019 Les voyages de Jules - bd Emmanuel Lepage: les points communs avec René Follet - 23/05/2019 Les voyages de Jules - bd

Les Voyages de Jules : Les sublimes Emmanuel Lepage et René Follet entre bd et roman épistolaire - © Tous droits réservés Il y a de l’amitié, il y a une convergence de talents et d’imaginaires, il y a un contraste entre deux styles qui, pourtant, se rejoignent avec une sorte de plaisir presque sensuel, de page en page. Lepage et Follet sont deux capitaines de bateaux qui mêlent leurs destins sur les navires parallèles de leurs propres existences. Et le bonheur, dans ce livre, c’est aussi de voir côte à côte, deux artistes de leur trempe dialoguer entre et eux et dialoguer, en même temps, avec la mer, les mots, le temps qui passe et le sens de la création. Et, en finalité, avec les lecteurs... Emmanuel Lepage: René Follet - 23/05/2019 Les voyages de Jules - bd