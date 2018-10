Les Schtroumpfs soufflent leurs 60 bougies

Les Schtroumpfs célèbrent ce mardi leur soixantième anniversaire. C'est en effet le 23 octobre 1958 que les lutins bleus apparaissent pour la première fois dans le Journal de Spirou. Véronique Culliford, fille du créateur Peyo, était présente à la Schtroumpf Expérience au Brussels Expo pour un événement symbolique organisé avec 300 enfants de toute la Belgique.

Également responsable de la société qui gère les droits des Schtroumpfs, Véronique Culliford était entourée de ces jeunes issus d'écoles des 10 provinces et de Bruxelles pour former un grand 60, place de Belgique, devant le palais qui accueille l'exposition.

"Les Schtroumpfs constituent un patrimoine encore familial et belge", a souligné Mme Culliford, ajoutant que les personnages "transgénérationnels" avaient contribué à véhiculer des "valeurs et messages positifs".

C'est dans une aventure de Johan et Pirlouit, "La Flûte à Six Trous" devenant ensuite "La Flûte à Six Schtroumpfs", que les petits héros font leur apparition en 1958. La première aventure des Schtroumpfs en tant que telle, "Les Schtroumpfs noirs", sortira en 1959. Peyo décède en 1992 mais son oeuvre sera poursuivie par son fils notamment, Thierry Culliford, qui conçoit encore les scénarios à l'heure actuelle.

Les héros ont parcouru un bout de chemin au travers de plus de 35 aventures et plus de 50 millions d'albums vendus dans quelque 70 pays.

La Schtroumpf Expérience, qui a déjà attiré 120.000 visiteurs depuis son ouverture en juin, se tient jusqu'au 27 janvier dans le Palais 2 du Brussels Expo au Heysel. Elle entamera ensuite une tournée internationale de cinq ans.