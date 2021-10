Les Schtroumpfs se lancent dans le nettoyage des océans

Votre mission, si vous l’acceptez : sauter dans une barque avec l’un des Schtroumpfs et l’aider à repêcher un maximum de déchets ! Chaque débris récupéré vous permettra de gagner des pièces et de mieux équiper votre Schtroumpf, par exemple en lui procurant une canne à pêche plus grande.

Conçu en partenariat avec les ONG NL Cares et Surfrider Foundation , ce nouveau divertissement nous plonge dans l’histoire du célèbre méchant Gargamel et de son chat Azraël. Le malfaiteur et son complice à quatre pattes ont été repérés par Les Schtroumpfs au large d’une magnifique île tropicale, déversant allègrement des tonnes de déchets dans l’océan .

Ce n’est en effet pas la première fois que les Schtroumpfs sont mis en vedette dans une campagne visant à sensibiliser le grand public aux enjeux environnementaux et climatiques. En 2017, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et la Fondation des Nations Unies ont lancé la campagne ""https://www.un.org/press/fr/2017/envdev1775.doc.htm" target = "_blank"> Petits Schtroumpfs, grands objectifs" ("Small Smurfs Big Goals"), qui surfe sur la popularité des personnages des Schtroumpfs pour encourager les enfants, les jeunes et les adultes à "contribuer à un monde plus heureux, plus pacifique, plus équitable et plus sain".