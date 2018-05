Réédition d’un album de Fabcaro " Les profs sont des cons (sauf Jean-Louis) " l’album nous compte les tentatives désespérées et désespérantes de Jean-Louis, prof dans un obscur collège, pour s’intégrer auprès de ses collègues et de ses élèves. Problème, Jean-Louis est d’une maladresse confondante dans ses rapports sociaux, maladresse doublée d’une naïveté sans bornes qui le plongent dans les pires situations. C’est -souvent- drôle et réalisé dans un style graphique que l’on ne connait plus à son auteur. Rien à voir visuellement avec la deuxième parution.

Mauvaises Mines

Mauvaises Mines - © Glénat - 2018

Amateurs d’humour trash, bienvenue. Ici, on suit le directeur des éditions Couicoui chez qui le nouvel album des aventures de Pin-Pin le petit lapin -le plus fort tirage " jeunesse " de la maison- vient de paraître. Problème, personne n’a relu l’album et certains des dessins sont plutôt destinés à un public beaucoup plus adulte. S’ensuit une course poursuite pour rattraper le coup et l’invention de solutions variées pour faire disparaître l’objet du délit. C’est Munoz qui est ici aux commandes et qui livre un album qui alterne poursuite et dessin de l’auteur de Pin-Pin. C’est farce et on passe un bon moment de lecture.

TITRES :

JeanLouis de Fabcaro

Moins qu’hier (plus que demain) de Fabcaro

Mauvaises Mines de Munoz

EDITEUR : Glénat coll. GlénAAARG !

GENRE : LOL, ROTFL et autres PTDR

Denis MARC