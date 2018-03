"Les petits riens" : Lewis Trondheim dessine sa vie

Lewis Trondheim est un bourreau du travail. Né en 1964 à Fontainebleau de parents libraires, le célèbre auteur de bandes dessinées a produit une quantité invraisemblable d'ouvrages au cours de ses trois décennies de carrière. Outre ses multiples "one-shots", il a créé et participé à quelques séries cultes comme "Les formidables aventures de Lapinot" et "Donjon". Souvent scénariste, régulièrement dessinateur et occasionnellement coloriste, il s'est aussi essayé à la télévision avec la série d'animation "Les Aventures d'une mouche", adapté de sa BD "La Mouche".

Il est également un des membres fondateurs de L'Association, de l'OuBaPo, de la collection Shampooing de Delcourt, du "Syndicat des Auteurs de Bande Dessinée" (SNAC-BD) et de la revue Papier. Et parce que ces multiples casquettes ne lui suffisent apparemment pas, il publie régulièrement des planches sur son blog personnel, "Les petits riens de Lewis Trondheim".

Partageant dans ces histoires de quelques cases les étranges observations qu'il fait au quotidien et lors de ses voyages, il croque sa vie avec une pointe d'anxiété existentielle et d'humour pince-sans-rire. Son style de dessin est très simple, mais cela fait partie de son charme : peu friand de graphismes compliqués, il se représente lui-même et ceux qui l'entourent dans un style zoomorphique.

A l'occasion de la sortie du dernier album de son blog, "Tout est à sa place dans ce chaos exponentiel", qui paraîtra chez Delcourt le 4 avril, il s'est prêté au jeu de la vidéo, nous expliquant en quatre minutes amusantes son travail et sa vie.