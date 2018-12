Les meilleures BD de 2018 - 3e partie avec les meilleures des meilleures et les bonus

Le Livre de l’année, tous critères confondus

Brecht Evens, Les Rigoles - © Actes Sud BD

- Les Rigoles, de Brecht Evens, Actes Sud BD

Brecht Evens peut tout faire : tordre la perspective et écrire en couleurs. Ce génie pousse toujours plus loin l’audace et propose des livres à relire et relire encore. Fabuleux !