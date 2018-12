Les meilleures BD de 2018 - 2e partie : adaptations, actualités, et inclassables

Les thématiques se suivent et ne se ressemblent pas forcément : voici les adaptations, les BDs qui s'inspirent de l'actualité, et les inclassables, autrement dit, les Objets Graphiques Non Identifiés.

Plus qu’un western, Serena est l’exploration d’une âme noire, vénéneuse. Celle d’une femme prête à tout pour réussir. Archétypal. Cerné au plus près par le dessin de Risbjerg.

Dépassant les clichés sur "les Folles de la Place de Mai", Matz nous emmène vingt ans après les kidnappings d’enfants réalisés par les proches de la junte argentine. Intelligent et sensible.

Suite d’un album paru en 2013, mais avec un nouveau dessinateur et en couleur, cette fois. Une plongée dans les réalités de ce pays déchiré et de ses expatriés qui ne le sont pas moins.

- Sous la maison, de Jesse Jacobs, Tanibis

Couleurs psychédéliques et dessin entre représentation et abstraction : Jesse Jacobs frappe fort. Résultat : on a mal aux yeux, mais on n’a jamais lu ça ! Et on y revient, l’appétit aiguisé.

