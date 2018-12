Les meilleures BD de 2018 - 1e partie : Jeunesse, humour et fanstastique

Un premier palmarès, par thématique, eunesse, humour, fantastique, anticipation et science-fiction.. des meilleures BD sorties cette année.

Le Prix Jeunesse

Petit Poilu, de Bailly et Fraipont - © Dupuis

- Petit Poilu, de Pierre Bailly & Céline Fraipont, Dupuis

LA première BD à mettre entre les mains des bambins, dès deux-trois ans ! Entièrement muette et terriblement addictive !

pour voir un extrait du n°22

- Imbattable, de Pascal Jousselin, Dupuis

Pascal Jousselin a inventé le premier super héros de l’histoire de la sémiologie. Avec Imbattable, vos enfants apprennent les codes de la narration graphique ! Ébouriffant !

pour voir un extrait du tome 2

- Les Croques, de Léa Mazé, Éditions de La Gouttière

Ils sont jumeaux et vivent au cimetière, avec leurs parents croque-morts franchement pas drôles ! Une BD pleine d’aventures et d’humour à dévorer en famille. On VEUT la suite !

pour voir un extrait de "Les Croques"

- Bergères guerrières T.2, Jonathan Garnier & Amélie Fléchais, Glénat

Quand la fantasy se focalise sur des héroïnes pré-pubères à dos de bouc, ça secoue les codes parfois un peu trop rigides du genre ! Décoiffant et dessiné avec grâce.

pour voir un extrait de "Bergères Guerrières" T2

- La Brigade des cauchemars, de Yomgui Dumont & Franck Thilliez, Jungle

Le romancier de thriller Franck Thilliez propose ici une BD qui fait peur juste comme il faut aux plus jeunes. Des enfants peuvent entrer dans les cauchemars et y intervenir…