De l’Ancien au Nouveau Monde, la fabuleuse épopée d’un vaurien en quête de fortune… Fripouille sympathique, Don Pablos de Ségovie fait le récit de ses aventures picaresques dans cette Amérique qu’on appelait encore les Indes au siècle d’or. Tour à tour misérable et richissime, adoré et conspué, ses tribulations le mèneront des bas-fonds aux palais, des pics de la Cordillère aux méandres de l’Amazone, jusqu’à ce lieu mythique du Nouveau Monde : l’Eldorado !

Ne cherchez pas la première partie de cet album annoncé comme la "seconde partie de l’histoire" du héros, elle a été écrite en 1626 par Francisco de Quevedo et n’a pas eu de suite jusqu’à aujourd’hui… Pour autant, derrière sa superbe couverture façon portrait à l’ancienne et son sous-titre intriguant, se cache une des meilleures BD de l’année soit 160 pages d’une aventure pleine de rebondissements et d’humour narrant les tribulations d’un vaurien magnifique scénarisée par Ayroles et dessinée par Guarnido (Blacksad). Divisé en 3 chapitres, l’album joue avec les faux-semblants d’un bout à l’autre et promet au lecteur des retournements de situation aussi imprévisibles que les entourloupettes de son héros en quête de gloire et de fortune.

Les dialogues flamboyants de Ayroles rivalisent avec le magnifique dessin de Guarnido qui nous offre des planches de toute beauté qu’elles situent l’action dans les palais ou dans la moiteur de la forêt tropicale.

Bref : un album incontournable.

TITRE : Les Indes Fourbes

AUTEURS : Guarnido (D) et Ayroles (S)

EDITEUR : Delcourt

Cotation Mon Petit Neuvième : 5 / 5 !!