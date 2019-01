Les curieux fantasmes SM de l'abominable monsieur Seabrook

Portrait d’un explorateur/journaliste cannibale et alcoolique.

Y a-t-il personnage plus curieux que le très authentique et très oublié William B. Seabrook ? Né en 1884, il devient très tôt journaliste, puis fondateur d’une agence de pub et explorateur. Réellement intéressé par les mœurs des populations de " sauvages ", il va écrire plusieurs romans sur ses expéditions. Faisant le forcing pour être introduit dans des cérémonies vaudoues, il introduira le terme de zombie dans la culture occidentale. Plus tard lors d’une expédition en Afrique, il affirmera avoir consommé de la viande humaine. Ça, c’est pour la partie la plus visible de l’iceberg. Car derrière le journaliste se cache un personnage plus sombre. Alcoolique invétéré, homme à femmes, il pratique le bondage, enchaînant sous prétexte de recherche scientifique des filles dans sa grange ou son grenier avec l’approbation plus ou moins franche de ses différentes épouses. Il rencontre des artistes et écrivains de son temps avec lesquels il développe une fascination souvent réciproque, mais aussi des personnages sulfureux comme le très étrange Aleister Crowley surnommé l’homme le plus malsain du monde. Il finira par se suicider en 1945, imbibé d’alcool et de médicaments.