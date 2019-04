New York, Alison, du haut de ses 22 ans, est une jeune artiste peintre prometteuse. Son thème de prédilection ? L’opposition entre la surface de la ville et ses profondeurs. Il faut dire qu’Alison connaît bien les sous-sols de la ville, car derrière la jeune fille moderne se cache en réalité une sorcière, dernière fille d’une des cinq lignées de sorciers qui se dissimulent dans l’Under York, la ville sous la ville. Si elle a fui le monde des sorciers, celui-ci va la rattraper car les propres parents d’Alison sont mêlés au retour d’un puissant démon endormi depuis des générations. Pour Alison, le combat se mènera en surface comme en sous-sol…

Série fantastique à destination des ados, ces Chroniques d’Under York -des œuvres du prolifique Sylvain Runberg et de la dessinatrice Mirka Andolfo- sont annoncées en trois tomes. Moins gore que le « Chants des Runes » du même Runberg, elle marque l’entrée de l’auteur dans l’Urban Fantasy pour ados. Pour autant, la maîtrise du scénariste pour les scénarios captivants est bien présente et même s’il s’adresse à un public plus jeune que la série précitée ou la saga Millénium, on prendra un réel plaisir dans la découverte de cet univers magique fait de sorts, de goules et d’ascenseurs astraux. Ah, oui, on est loin de Harry Potter…

Les dessins de l’italienne Andolfo sont d’une élégante modernité et, tout en restant dans un canevas de mise en page à l'européenne, lorgnent tout de même vers le manga pour les traits de certains des personnages.

Bref, c’est plutôt bien fait et raisonnablement original malgré l’utilisation d’un monde ou coexistent humains et sorciers comme ça s’est déjà vu ailleurs.

TITRE : Les Chroniques d’Under York – La Malédiction

AUTEURS : Andolfo (D et C) et Runberg (S)

EDITEUR : Glénat

Cotation Mon Petit Neuvième : 3,5 /5

Denis MARC