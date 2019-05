Les Bidochon ou « Sex-toys, concombre et gros lapin »

Après une séance de cheval folklorique et ses dégâts collatéraux (le dos en compote), Raymonde déclare que « c’est pas la peine de vieillir si c’est pour devenir vieux » et met au point une stratégie de haut vol pour sortir son Bidochon de la routine. Dans un premier temps, Robert se voit offrir un soin du visage (au concombre) pour son anniversaire, et ça ne l’emballe pas. Puis, sur les conseils d’une copine, Raymonde se rend chez Pamela, à une soirée lingerie sextoys – la version émoustillante des réunions Tupperware. Elle y découvre l’existence de tout un matériel destiné à rendre la vie sexuelle plus exaltante, à condition que le partenaire ait envie de s’exalter. (Texte de l’éditeur)

Aaah les Bidochon, archétype du couple de français – très — moyens. Ils nous ont manqué ces deux-là. Il y a sept ans, ils sauvaient la planète, maintenant les ambitions sont retombées, ils essaient tout juste de relancer leur couple. Enfin… surtout Raymonde qui ne ménage pas ses efforts pour exalter son boulet de mari. Binet revient donc avec un 22ème album et en profite pour passer de chez Audie / Fluide Glacial à Dargaud. Si les albums sont inégaux – certains confinent au génie (Les Bidochon en HLM, Les Fous sont lâchés) d’autres un peu moins – Binet a en tous cas toujours su donner beaucoup d’humanité à ses héros. Ajoutons à ça une capacité à rendre ses personnages graphiquement hilarants et extrêmement expressifs et on obtient des tomes qui, comme celui-ci, ne dépareillent jamais une bibliothèque bien tenue. Bref, si vous voulez vous offrir une pinte de bon sang en découvrant Raymond confronté à un cock-ring ou les secrets du Quack-quack Baby, n’hésitez pas à ouvrir ce nouvel album.

TITRE : Les Bidochons relancent leur couple

AUTEUR : Binet (D & S)

EDITEUR : Dargaud

Cotation mon Petit Neuvième 3,5 / 5

Denis MARC