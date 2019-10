Les 5 Terres ou Game of Thrones version anthropomorphe

Les 5 Terres - La Bande-Annonce - 03/10/2019 Angleon, le prospère royaume des félins, est en ébullition : Cyrus, le vieux roi, est au plus mal, et cette mort imminente aiguise les appétits. Enfants, neveux, amis, ennemis… Chacun fourbit ses armes Scénariste : Lewelyn Illustrateur : Jérôme Lereculey Résumé : Ce n’est un secret pour personne : le vieux roi Cyrus, héros de la bataille de Drakhenor, est mourant. Son neveu Hirus, jeune tigre brutal et ambitieux, et successeur désigné du roi, rêve d’imposer sa loi au reste des 5 Terres. Mais comme toujours chez les félins, rien n’est simple, et le trône est l’objet de toutes les convoitises, tandis que dans les royaumes voisins, on observe la situation, prêt à fondre sur Angleon au moindre faux pas… En savoir plus : https://www.editions-delcourt.fr/serie/5-terres-01-de-toutes-mes-forces.html Retrouvez-nous sur le site internet et réseaux sociaux pour plus de BD : http://www.editions-delcourt.fr https://www.facebook.com/editionsdelcourt https://twitter.com/DelcourtBD https://www.instagram.com/delcourt_soleil_bd/ Achetez le tome : Amazon : https://www.amazon.fr/gp/search?ie=UTF8&keywords=9782413002284&tag=editidelco-21&index=blended&linkCode=ur2&camp=1638&creative=6742 Fnac : https://www.fnac.com/advanced/book.do?isbn=9782413002284&Origin=EDITIONSDELCOURT&OriginClick=yes Cultura : https://www.cultura.com/catalogsearch/result/?q=9782413002284&classification=0