Le voisin ou "Le super-héros a la gueule de bois"

Si on le lui demandait, Javier dirait que sa vie est nulle. Et la dernière chose dont il avait besoin était qu’un alien lui atterrisse dessus et lui transfère tous ses superpouvoirs avant de mourir. C’est pourtant ce qui lui est arrivé, et voilà que maintenant, il est un super-héros, un super-héros qui se fait quand même virer de son travail et dont la petite amie décide de "faire un break"… Heureusement, le voisin de Javier, José, l’aidera à utiliser ses pouvoirs pour faire le bien, à cacher son identité secrète, surtout auprès de sa petite amie journaliste qui enquête sur Titan, le mystérieux super-héros… C’est important, d’avoir un bon voisin. (Texte de l’éditeur)

Sur un début qui rappelle furieusement Green Lantern, les espagnols Santiago Garcia et Pepo Perez greffent une histoire d’un superhéros assez pitoyable heureusement aidé par un voisin bonasse qui accepte de délaisser ses cours d’univ. pour lui venir en aide. Ici pas de combat épique contre des supervilains ou de désamorçage en dernière minute de bombe thermonucléaire. Le seul ennemi de Javier "Titan" Lopez, c’est un Dr Tentacule qui n’a pas l’air plus terrifiant que ça. Non, cet album c’est plutôt une vie quotidienne de "Super" qu’elle raconte, avec ses petits problèmes de couples, ses factures à payer, ses gueules de bois,… Une idée qui n’est pas sans rappeler l’existence d’un SpiderMan qui, lui aussi, passe sa vie dans un appart’ entre deux missions. Pour Spidey et Titan, pas de Batcave ou de Forteresse de la Solitude, mais une vie à moitié normale à moitié héroïque. Le tout forme une histoire en trois chapitres assez drôles décalés qui paraissent pour la première fois en français après être sortis en Espagne entre 2004 et 2009. Une histoire qui a inspiré une adaptation en série sur une célèbre plateforme de streaming et dont le réalisateur signe la préface de l’album.

Bref : une BD décalée pour ceux qui n’aiment pas trop les Supers

TITRE : Le Voisin

AUTEURS : Perez (D) et Garcia (S)

EDITEUR : Dargaud

pour feuilleter l'album

Cotation Mon Petit Neuvième : 6,5/10