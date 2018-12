Le Vieil Homme Et Son Chat – toute la tendresse du quotidien

Non, tous les mangas ne se ressemblent pas ! Et sous l’apparence d’une simplicité proche du simplisme, ce vieil homme et son chat sont merveilleusement attachants !

Le vieil homme et son chat - © Casterman Oui, le dessin de ce livre n’a strictement rien à voir avec les productions habituelles de la bd japonaise. Pas de démesure dans les expressions, pas de grands mouvements, pas de cris ni de fureur qui occupent l’espace dessiné. Oui, aussi, le scénario de ce livre n’a strictement rien à voir avec la plupart des mangas qui occupent (et souvent bien trop…) les étalages des libraires. Pas de fantastique plus ou moins raté, pas d’aventures tonitruantes, pas de multiplication de raccourcis narratifs. Et oui, ce " Vieil homme et son chat " est un très joli livre, d’une belle simplicité, un livre qui, sans chercher à faire de l’effet, touche le lecteur au cœur…

le vieil homme et son chat - © Casterman C’est de quotidien, de rien d’autre, que Nekomaki nous parle. Du quotidien de Daikichi, un homme âgé, ancien instituteur, veuf, ne voyant son fils que rarement, se baladant chaque jour dans sa petite ville, conversant avec des ami(e)s du même âge, le troisième… Et, surtout, un homme qui vit avec un chat, Taman, tout en rondeurs. Et cet animal, qui s’avère presque être la continuité vivante de l’épouse décédée, forme avec le vieil instituteur un couple tranquille, un couple qui vieillit, avec, parfois, un peu de nostalgie, parfois aussi une certaine peur de l’ailleurs, de l’après… Mais toujours avec un sens aigu d’une tendresse à partager, avec une nécessité de sourire et de rire, et de continuer, envers et contre tout, à aimer vivre, manger, à aimer ce que l’existence au jour le jour peut et devrait offrir à tout un chacun

le vieil homme et son chat - © Casterman Ce livre est construit en chapitres… Des chapitres qui sont autant de tranches de vie, sans éclat, mais avec une véritable passion, celle de garder ouverts les yeux et le cœur. Des tranches de vie, oui, des époques de l’année, aussi… Et d’une certaine manière, puisqu’on parle dans cet album de la nature, du sentiment, de la sensation et des saisons qui se suivent en apparence ressemblantes, en réalité toujours neuves, on peut dire, oui, que cette bd a des airs de haiku… Un dessin simple, sans apprêt, proche de la bd " blog " européenne, mais terriblement original en même temps… Un scénario qui fait la part belle aux rythmes de la vie lorsqu’elle se peuple de rêves, de souvenirs, de partages et de poésie… Un petit livre à savourer, comme un thé brûlant en plein hiver! Jacques Schraûwen Le Vieil Homme Et Son Chat (auteur : Nekomaki – éditeur : Casterman)