Le prix Jeunesse du festival d'Angoulême va à l'autrice Camille Jourdy

La pause kibookin : Camille Jourdy - 31/01/2020 Autrice et illustratrice entre autres de "Rosalie Blum" et "Juliette", Camille Jourdy s'est lancée avec brio dans la littérature jeunesse avec "Les Vermeilles”, chez Actes Sud Junior. Cet univers onirique, théâtre d'une révolution, a valu à l'artiste d'être récompensée en 2019 d'une Pépite du Salon - France TV dans la catégorie bande dessinée. La pause kibookin est une production du Salon du livre et de la presse jeunesse avec le soutien de la Sofia.