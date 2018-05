Le Prix Diagonale est mort, vive le Prix…

Soirée de remise de prix et de changements à Louvain-la-Neuve vendredi soir. C’était la fête des bulles à Louvain la Neuve ce dernier week-end. En plus des désormais traditionnelles animations BD, des bourses de collectionneurs et des dédicaces, se déroulaient les dernières remises des Prix Diagonales de la BD. Petit rappel, les Prix récompensent chaque année un album, une série et un auteur pour l’ensemble de son œuvre. Une cérémonie qui fêtait cette année son onzième anniversaire avant de s’éteindre sous sa forme actuelle.

Des changements en vue Alors, le Prix Diagonale est mort, bienvenue au Prix Victor Rossel. C’est Daniel Couvreur du Soir qui s’est chargé de l’annonce. Si le jury -composé d’une dizaine de dessinateurs et scénaristes (et pas des moindres, puisque s’y trouvent Servais, Walthéry, Dufaux, Berthet, Vanhamme, Clarke et quelques autres encore) - continuera d’officier aux destinées du Prix, ses statuts changeront. En effet, le Prix Victor Rossel devra récompenser des auteurs Belges ou résidant en Belgique depuis 5 ans au moins, ceci afin de se conformer aux prix littéraires déjà existants sous ce nom. Une limitation qui pourrait crisper certains à l’heure ou de plus en plus souvent des collaborations internationales se nouent, mais soit, nous verrons ce que l’avenir nous dira.

Des femmes dans le jury…enfin ! Autre changement, le Grand Prix du Jury qui récompense un auteur pour l’ensemble de son œuvre et le fait entrer de facto dans l’académie des auteurs présidant à sa destinée, sera une année sur deux remis à une femme. Une mise à niveau bienvenue, car, si elles représentent 20% des auteurs BD, elles étaient largement sous représentées dans l’assemblée, seule Maryse Charles occupant un demi siège partagé avec son époux Jean-François.

Autre Prix, autre Président Fondateur et cheville ouvrière du Prix, Jean Dufaux laisse sa place de Président au profit de Bernard Hislaire (ou Yslaire). L’auteur de Sambre et Bidouille et Violette s’est longuement exprimé sur la place des femmes dans la BD avant de remettre -visiblement ému- le Prix du Jury à…une femme justement.

Et l’avenir ? Quid de l’avenir de la manifestation toute entière ? Les prochaines élections et un éventuel changement de majorité qui s’en suivrait pourraient avoir une influence sur un prix et un festival largement portés par David Da Camara et Dominique Bleeckx respectivement échevin écolo et cheffe du service culture de la commune d’Ottignies-LLN. En effet, la manifestation est couteuse et une majorité moins portée sur le 9ème art pourrait y voir une opportunité d’économies.