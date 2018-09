Le Prix Atomium de Bruxelles a été décerné à "La Ballade Des Dangereuses"

Anaëlle Hermans, au scénario, et sa sœur Delphine, au dessin, ont longuement rencontré Valérie pour construire un livre qui ne se contente pas de s’attarder sur les apparences, mais qui s’enfouit profondément dans les vérités plurielles d’un être humain à la dérive et cherchant, avec espoir et désespoir mêlés, à se (re)construire. Le tout est traité avec intelligence et, surtout, sans aucun jugement moral. Ce n’est pas un livre manichéen, c’est un livre, tout simplement, humain et, donc, humaniste !

Là aussi, les auteurs parviennent à dépasser les clichés de plus en plus répandus pour nous montrer, avec simplicité toujours, une réalité, celle de la religion, qui mêle différents intérêts, différentes attentes. Ce n’est pas d’intégrisme qu’on parle, ce n’est pas l’intégrisme qui anime Valérie et ses " sœurs "… C’est, plus humainement, une fenêtre qui s’ouvre plus largement sur, non pas une rédemption, mais une possibilité de se redresser… C'est en tout cas un regard sur la religion en prison, quelle qu'elle soit finalement, original et quelque peu inattendu.

Pour échapper à ce train-train déshumanisant, chacune, derrière les barreaux, cherche sa propre voie. Il est une voie qui, dans cette " ballade ", est mise en évidence : celle de la religion… Valérie Zézé se convertit à l’Islam, et elle y trouve un début d’équilibre et une possibilité de prise de parole qui vont influer profondément sur son évolution personnelle.

Et pour que ce livre reste, comme je le disais, pudique, pour que l’horreur quotidienne du temps qui s’écoule dans l’ennui et la solitude, pour que la difficulté de se livrer que vit chaque être incarcéré, pour que la description d’une sorte d’amitié ou, en tout cas, de solidarité entre les détenues soient perceptibles, il fallait, je pense, un dessin comme celui de Delphine Hermans. Un dessin simple, presque enfantin, avec des décors parfaitement reconnaissables quand il s’agit des paysages de Bruxelles par exemple, avec une approche graphique des visages et de leurs expressions pratiquement iconiques, avec des couleurs affirmées sans jamais être brutales.

Ce que j’ai beaucoup aimé dans ce livre, c’est sa construction, à la fois très " observatrice ", presque journalistique, didactique même, quant à l’organisation de la vie dans le monde de la justice belge. Au niveau du scénario, Anaëlle Hermans a choisi de ne pas surcharger le texte et d’utiliser le dialogue comme moyen premier de narration. C’est cette forme littéraire qui permet, comme au cinéma, de rendre tangibles les vérités de Valérie Zézé, celles des autres prisonnières, celles des gardiennes, celles des juges, des avocats… Les vérités de la colère, de la violence, de la répression, de la révolte… Et celles, plurielles elles aussi, du fils de Valérie Zézé, le plus profond des liens qui la poussent à " s’en sortir ".

la ballade des dangereuses - © la boîte à bulles

Vous l’aurez compris, cette " Ballade " ne fait pas partie des livres uniquement délassants, loin s’en faut. Mais il n’est pas pour autant pesant, que du contraire. C’est un livre optimiste, oui, dans la mesure où il s’attache aux pas de Valérie Zézé qui, aujourd’hui, malgré ses peurs, ses angoisses même, a réussi à changer de vie. Grâce à ses propres volontés, certes, mais grâce aussi au travail mal connu, peu considéré également, d’une association bruxelloise, " Transit "… Une association qui comprend un centre de jour et d’hébergement pour les toxicomanes, sans aucune condition. Une association qui s’occupe, dans la proximité, des toxicomanes en recherche d’aide médicale, en recherche de travail, de formation. Une association qui privilégie le lien social, avec, malgré tout, des règles qui permettent à celles et ceux qui frappent à la porte de la rue Stephenson, à 1000 Bruxelles, de pouvoir retrouver, si elles le veulent, un cadre dans lequel se reconstruire, dans lequel la prévention n’est pas non plus un vain mot, ni la nécessité de réduire le plus possible les risques pour la santé et les relations humaines.

Une association que Valérie Zézé a bien connue, et qui a véritablement contribué à lui rendre espérance et volonté de vivre plutôt que survivre. Parce que, après ce livre, après les rencontres qu’elle a faites avec les deux sœurs auteures de cette ballade, après la prison, Valérie Zézé veut voir son existence comme une promesse et plus comme une souffrance !