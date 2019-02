Le loup En Slip - Cahier d'activités: à offrir aux enfants sages (et aux autres aussi!...)

le loup en slip - © dargaud

"Le Loup en Slip" apparaît ici et là dans l'extraordinaire série des "Vieux Fourneaux". Mais cet animal a également son existence propre, dans une collection de livres pour enfants. Pour enfants, et pour "grands", tant il est vrai que le contenu de ces livres nous parle d'abord et avant tout, avec des dessins simples et des mots qui le sont tout autant, de notre société et des problèmes (petits et grands, eux aussi!) qui y naissent au quotidien.

Mayana Itoïz, utilisant une figure iconographique des contes pour enfants, en a fait un être profondément humain, résolument humaniste. Avec ce loup, de livre en livre, les auteurs (Itoïz et Lupano), détruisent en souriant tous les préjugés, tous les jugements à l'emporte-pièce portant sur les apparences.

Et aujourd'hui, voici ce Loup en slip se livrant à des activités ludiques et à des jeux idiots. Des jeux, avouons-le, parfois un peu déjantés, toujours souriants, et qui gagnent, j'en suis certain, à être joués main dans la main par les enfants et leurs parents.

On relie des points pour recréer des images, on colorie, on lit, on s'amuse avec des autocollants, on résout quelques labyrinthes, on s'intéresse à quelques dictons...

Ce cahier d'activités et ces jeux idiots se teintent d'un surréalisme parfois un peu provocateur, toujours intelligent, et méritent donc, croyez-moi, que vous vous y intéressiez!

Jacques Schraûwen

Le loup En Slip - Cahier d'activités (dessin: Mayana Itoïz - scénario: Wilfrid Lupano - éditeur: Dargaud)