Un jour un homme s’installa devant une vieille maison d’artiste afin de peindre une ode à son idole décédée. Il s’appelait Vincent Van Gogh. Il donna à sa peinture le titre Le Jardin de Daubigny.

"C’est une de mes toiles les plus voulues" écrira-t-il à son frère Théo.

Qui connaît Charles-François Daubigny ? Pas grand monde et c’est dommage autant qu’injuste car en plus de son réel talent de peintre, Daubigny fut l’élément charnière entre les peintures romantiques et impressionnistes. Ami de Corot et Courbet, fréquentant Monet et Cézanne, il fut le peintre des paysages bucoliques des bords de Seine et d’Oise. Ce joli album lui rend hommage en 9 chapitres retraçant sa vie, son œuvre, ses rencontres. Il dresse surtout portrait d’un artiste heureux de vivre de son art -confortablement d’ailleurs. Ne cherchant pas le succès, il s’offre le temps de vivre, laissant naviguer son Botin -entendez son petit bateau à fond plat- sur les flots calmes des rivières et se laissant inspirer par les décors et les couleurs qu’il y découvre.

pour feuilleter quelques pages de la BD