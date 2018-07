Le héros de bande dessinée Alix débarque au musée

Le héros gallo-romain de bande dessinée Alix sera au centre d'une exposition du Musée Art et Histoire dès le 14 septembre. Celle-ci a été créée par la maison d'édition Casterman (qui édite la BD Alix), en collaboration avec l'office du tourisme bruxellois visit.brussels. L'inauguration aura lieu durant la fête de la BD à Bruxelles.

Alix fête cette année ses 70 ans d'existence: le 16 septembre 1948, il apparaissait pour la première fois dans le magazine Tintin. Depuis, 12 millions d'albums ont été vendus, traduits dans 15 langues différentes. Le personnage a même survécu à son créateur, le dessinateur Jacques Martin, décédé en 2010 et dont le dernier album, "Le cheval de Troie", remonte à 1988.

Alix est considéré comme le véritable précurseur de la "bande dessinée historique". Jacques Martin a en effet été le premier à porter une attention particulière à la crédibilité historique de ses histoires.

L'exposition bruxelloise s'inspire de celle qui s'est tenue à Angoulême, en France, du 25 janvier au 13 mai et qui présentait une grande rétrospective de l'oeuvre de Jacques Martin. Dans la capitale de la BD, Alix était une figure centrale de l'exposition mais celle-ci abordait plus largement le style unique du dessinateur. Pour Bruxelles, la scénographie a été entièrement revue et intégrée dans des salles du musée qui contiennent de prestigieuses collections issues de l'Antiquité.