Le grand prix Artémisia de la BD des femmes va à Barbara Baldi

Foot féminin et banlieue : comment dessiner "Saison des roses", la leçon de dessin de Chloé Wary... Bande dessinée - Une équipe de foot de banlieue d’un club un peu fauché. Une capitaine volontaire : Barbara, « une gazelle » d’après son copain, que l’on va suivre dans son chemin émancipateur. Un entraîneur qui court après les financements… Et un championnat dont les filles seront écartées parce qu’il a fallu choisir, et qu'on a préféré envoyer les garçons... Plus d'informations sur la BD : https://www.franceinter.fr/livres/bd-blake-et-mortimer-king-kong-revolution-le-loup-12-bandes-dessinees-pour-l-ete + https://www.franceinter.fr/emissions/bulles-de-bd/bulles-de-bd-05-juin-2019 Plus de leçons de dessin : https://www.youtube.com/playlist?list=PL43OynbWaTMLSUzMpmqwuKcJNbTeC5GhD